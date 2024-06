Braquage express dans une bijouterie de Monaco

De prime abord, c’est une personne âgée, inoffensive, qui rentre dans cette bijouterie de luxe monégasque. Mais la canne et le béret qu’il porte sont des leurres. Rapidement, l’homme sort une arme de poing et demande à la vendeuse de lui remettre toutes les montres se trouvant dans la vitrine. En fait, le malfaiteur est masqué, ganté, avec un calme stupéfiant, sans geste brusque, il finit par se servir lui-même. Et lorsque des passants semblent s’adresser à lui depuis l'extérieur, il leur fait signe de repasser dans dix minutes. Avant de quitter les lieux, il prend même le temps de vaporiser un produit, effacer ses traces, le signe, pour le policier que nous avons interviewé, d’un braqueur expérimenté, et d’un coup minutieusement préparé. Le braquage aura duré sept minutes. Le voleur s’enfuit ensuite, avec un complice sur un scooter, en direction de la commune voisine de Beausoleil, où ils disparaissent avec un butin estimé à trois millions d'euros, le tout en plein jour et devant les nombreuses caméras de vidéosurveillance qui quadrillent la zone. TF1 | Reportage J. Garrel, D. Laborde