Monaco expérimente déjà la 5G : à quoi sert-elle concrètement ?

Jour J pour la 5G en France. Depuis ce matin, l'État vend aux enchères des fréquences que pourront acheter les quatre grands opérateurs. Dans la Principauté de Monaco, seul pays entièrement couvert par la 5G, cela fait déjà plus d'un an qu'elle est installée. Transmettre en direct un fichier vidéo très lourd, accélérer les innovations, bâtir une ville intelligente... Ce sont surtout les professionnels qui profitent de cette technologie. Le gouvernement monégasque, lui, veut l'utiliser pour en finir avec les problèmes d'embouteillage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.