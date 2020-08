Monaco : les secrets du casino de Monte-Carlo

Le casino de Monte-Carlo est l'un des lieux les plus sélects et mystérieux de la Côte d'Azur. On y retrouve un opéra Second empire toujours en activité. Les plus grandes fortunes du monde y dépensent leur argent sans compter. Chaque jour, valets, inspecteurs, police des jeux, techniciens s'y affairent à l'hygiène, devenu drastique, ainsi qu'à la conformité des machines et des tables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/08/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1.