Mondial 2018 : les Bleus sont-ils prêts à affronter la Belgique ?

Le premier match de la demi-finale approche à grands pas. Ce lundi 9 juillet, les Bleus ont effectué un ultime entraînement au stade de Saint-Pétersbourg. Une séance à laquelle Kylian Mbappé n'a pas assisté. Blaise Matuidi, lui qui n'a pas participé au match face à l'Uruguay pour cause de carton jaune, devrait faire partie de l'équipe des titulaires lors de cette rencontre avec les Belges. Alors, les hommes de Didier Deschamps sont-ils prêts à faire face aux Diables rouges ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.