Mondial : l'Argentine fête ses champions

Les champions du monde sont assaillis par un peuple reconnaissant, un gigantesque raz-de-marée humain. On peut voir sur la vidéo en entête de cet article, à quoi ressemble ce mardi soir, le centre de Buenos Aires. Pour fêter leurs champions du monde, les Argentins ont improvisé une fête hors norme. D’après les médias locaux, il s’agit du plus grand rassemblement de l’histoire du pays, avec quatre millions de supporters déchaînés. C’est une parenthèse presque enchantée, dans un pays livré à une inflation galopante et en plein marasme économique. Cette célébration extraordinaire a débuté dès trois heures du matin. Lionel Messi, capitaine iconique, et quasiment demi-dieu, remporte enfin la Coupe du monde en terre argentine. Après quelques heures de sommeil, l'Albiceleste est de nouveau plus près de ses supporters. Sur toutes les chaînes de télé nationales, c’est le même bouillonnement, des milliers d’Argentin se massent sur la route et ralentissent la progression du bus impérial. TF1 | Reportage H. Dreyfus, I. Bornacin, Q. Trigodet