Mondial : est-il encore possible d'aller voir les Bleus ?

De l'équipe de France de football, Matthieu Debruyne est un fan de la première heure. C'est pourtant à la dernière minute qu'il va partir au Qatar, pour assister aux huitièmes de finale. Il partira de vendredi à mardi. Trois jours plein sur place, pour un match, voire plus, s'il arrive à avoir des billets. Il a déjà son billet pour le match, acheté à l'avance à 100 euros. Mais il doit maintenant réserver son vol pour Doha. Des places, il en reste encore, mais à quel prix ? Un aller-retour à 1 500 euros. Quant au logement, il faut compter en moyenne 300 euros la nuit. Mais pour partir, encore faut-il avoir de la place pour un match. C'est la condition pour poser un pied au Qatar et là, c'est une tout autre affaire. Nous avons tenté d'en acheter une sur le site officiel. Après 50 minutes d'attente, il n'y a aucun billet disponible. Même sur place au Qatar, tous les matchs affichent complet. Alors pour trouver des places, il faut compter sur la revente entre supporters, via le site de la FIFA. Autre option pour les supporters sur place, l'achat de dernière minute aux abords des stades. C'est autorisé, mais attention, la place risque de vous quitter quatre à cinq fois plus chère. TF1 | Reportage L. Adda, A. Tassin, V. Lamhaut