Mondial : la folie de Kylian Mbappé

La mission de Vladimir Jovanovic, vendeur dans un magasin "Intersport", est d'être aussi précis que le célèbre numéro dix, Kylian Mbappé, attaquant des Bleus. Depuis la victoire contre le Danemark, leur magasin a vendu plus d'une soixantaine de maillots de l'équipe de France. Avec plus de 20% d'augmentation de vente depuis la Coupe du monde et principalement autour du numéro dix. Pourquoi Mbappé fascine-t-il autant ? Du ballon au calendrier de l'Avent, des supermarchés à la librairie, il est partout. Les produits se multiplient sur Internet. Un petit garçon est devenu la star des rues de Doha grâce à son masque au visage de Kylian Mbappé. "Un trajet de 250 mètres, on a mis plus d'une heure à le faire parce qu'il a été arrêté toutes les secondes", appuie sa mère. Les supporters et même les journalistes étrangers nous l'envient. "Il est le meilleur du monde. On aimerait qu'il ait la nationalité canadienne. Qu'il soit pour le Canada, pas pour la France", lance un supporter canadien. "Ce n'est pas qu'un grand attaquant. Il est candidat pour être l'homme pour cette Coupe du monde", s'exprime Rodrigo Oliveira, journaliste brésilien. Et pendant ce temps-là, à J-1 de France - Tunisie, il s'entraîne, s'amuse comme d'habitude, presque comme si de rien n'était. TF1 | Reportage Y. Hovine, E. Fourny, J. M. Bagayoko