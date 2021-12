Monnaie : faut-il sauver les pièces rouges ?

Si vous entendez cette petite musique au fond de votre poche, c'est probablement que vous ne savez pas quoi faire de vos petites pièces rouges. Et vous n'êtes pas le seul. Ce sont justement ces petites pièces rouges d'1 et 2 centimes qui pourraient bientôt disparaître. La Commission européenne envisage de les supprimer parce qu'elles ne circulent pas assez. Sur quinze pièces d'1 ct fabriquées, une seule est utilisée plusieurs fois. Les autres préfèrent dormir au fond de nos porte-monnaies. Alors, il faut régulièrement en refaire et cela coûte à l'Europe beaucoup d'argent. Mais la suppression de ces pièces d'1 et 2 cts pourraient poser quelques problèmes. Sans elles, comment faire par exemple au moment de régler ses courses au marché. Pour les commerçants croisés ce matin, il faudra forcément arrondir, et ce ne sera pas à l'avantage du client. En Belgique, depuis deux ans, les commerçants n'utilisent déjà plus ces petits centimes. Les prix n'ont pas changé, mais au moment de payer, la règle est claire. Si la facture s'élève à 12,52 €, on passe à l'arrondi inférieur : 12,50 €. À 12,54 €, on passe à l'arrondi supérieur : 12,55 €. Ces arrondis ne se font que si le client paie en espèces. Par carte bleue, le montant reste celui d'origine. TF1 | Reportage A. De Précigout - C. Biet - C. Souary