"Monster Trucks" : des jouets... en vrai !

Tellement gros, plus de cinq tonnes, tellement haut, plus de trois mètres, tellement bruyants, en moyenne 100 décibels. Dans leur tournée en Europe, les Monster Trucks sont passés pour la première fois par la France. Depuis 50 ans, les Américains ont transformé ces anciens engins de chantier en voitures de course. Et le plus ancien d'entre eux est aujourd'hui piloté par une femme. Ils font près de 100 spectacles par an, les organisateurs doivent s'adapter. Et pour les pilotes, aucun complexe pour énumérer les chiffres, ce qui pose quand même quelques problèmes à certains parents. Des Monster Trucks électriques sont en cours de développement. Seront-ils les jouets de demain ? En attendant, les modèles réduits se sont vendus par centaines à Paris. De 50 à 100 euros la place, mais encore plus que le cadeau ou l'orthographe, Sacha, un jeune fan retiendra : "ils font des cascades, et j'adore les accidents". Concours de hauteur, concours de vitesse, ces camions monstres ont impressionné près de 50 000 Français à Paris et à Lyon. TF1 | Reportage Y. Hovine, J. Clouzeau