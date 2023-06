Mont-Blanc : hélitreuillage spectaculaire pour sauver trois alpinistes

Alerté quelques minutes auparavant, le dragon de la sécurité civile se prépare à une opération délicate avec maîtrise et sang froid, à 3 500 mètres d'altitude. À flanc de falaise, trois alpinistes britanniques ont essuyé un orage, l’un d’eux est épuisé et ne peut pas continuer l’ascension. Un secouriste est hélitreuillé, déposé sur ce petit éperon rocheux, en image. Il a d’abord du mal à prendre appui, mais va réussir à s’accrocher. Pour le pilote, l’erreur est interdite. Richard Peyre, instructeur et pilote d’hélicoptère de la sécurité civile, est aux commandes. Tout juste retraité, cette opération était sa dernière après 39 ans de carrières. Un ultime sauvetage sur un sommet emblématique. L’itinéraire emprunté par les alpinistes est une voie bien connue, réservée aux plus expérimentés. Si le sauvetage est spectaculaire, les hélitreuillages sont fréquents. Une centaine par an, rien que dans le massif du Grand Blanc. Chacun leur tour, les Britanniques, deux guides et leurs clients vont être ramenés en sécurité. Aucun d’entre eux n’a été blessé. TF1 | Reportage B. Guénais, A. Guillet, E. Vinzent