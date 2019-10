Mont Blanc, la montagne qui s’effrite

C'est une illustration très concrète du réchauffement climatique. Sur le versant italien du Mont Blanc, un glacier de 250 000 mètres cubes menace de s'effondrer. Cet été, les éboulements se sont multipliés notamment dans les Alpes. En cause, la fonte du permafrost. Il s'agit des glaces multimillénaires qui servent de ciment et de fondation aux montagnes. C'est donc toute la structure des massifs qui est menacée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.