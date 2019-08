Mont Blanc : l'afflux de touristes réglementé

Le Mont Blanc est particulièrement visité en cette période de vacances. Il attire 25 000 alpinistes chaque été. Surfréquenté, le site apparaît moins comme un havre de paix et cela a des conséquences lourdes pour l'environnement local. Pour tenter de limiter ce phénomène, le nombre de visiteurs y est désormais limité depuis le début du mois de juillet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.