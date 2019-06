Mont-Blanc : les neiges éternelles vont-elles disparaître ?

Le Mont-Blanc est gagné par des températures positives. Cette situation est extrêmement rare, car en été, le thermomètre y descend en dessous de zéro degré à 3 800 mètres d'altitude. Ce jeudi 27 juin, il a fallu monter à plus de 4 800 mètres, au-dessus du Mont-Blanc, pour trouver des températures négatives. Dans les Pyrénées, la température a dépassé les douze degrés sur le Pic du Midi, à 2 876 mètres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 27/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 27 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.