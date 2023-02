Mont-Blanc : l'exploit inédit de trois alpinistes

C’est une forme de beauté inaccessible, ni même compréhensible pour le commun des mortels. C’est une envolée verticale avec un monstre minéral, la mythique face Nord des Grandes Jorasses, au pays du Mont-Blanc, et cette voie, la directissime de la pointe Walker ouverte il y a 37 ans par Patrick Gabarrou et Hervé Bouvard, revenus sur les lieux pour transmettre le piolet. Charles Dubouloz, Clovis Paulin et Symon Welfringer sont partis jeudi dernier pour une première, gravir ces 1 200 mètres de roches et de glace. Mais cette fois-ci en plein hiver, tout droit ou presque. Une ascension extrêmement technique, nécessitant d’être souvent à mains nues et en chaussons d’escalade par moins 25 degrés. Cinq jours et quatre bivouacs sur des banquettes de neige taillées au-dessus du vide et puis ce lundi après-midi, la joie du sommet à 4 208 mètres et de la cordée. C’est un exploit qui marquera les annales de l'alpinisme. Mais en cette soirée du mardi, c’est d’abord le rêve de trois amis qui voulaient faire quelque chose de beau ensemble. TF1 | Reportage S. Pinatel, M. Dumas