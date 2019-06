Mont-Blanc : un avion se pose près du sommet !

Un avion de tourisme s'est posé près du sommet du Mont-Blanc, à 4 450 mètres d'altitude, mardi 18 juin 2019. Le maire de Chamonix dénonce une atteinte à l'environnement, mais la pratique n'est pas interdite. Dans un communiqué, les deux Suisses qui étaient à bord et l'Aéroclub de Genève invoquent une zone répertoriée et autorisée par l'aviation civile française. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.