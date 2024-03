Mont Cameroun : l'Afrique au sommet

Avec ses décors de jungle, ses étendues de savane et ses paysages volcaniques, le mont Cameroun, situé au sud-ouest du pays, est une montagne aux mille et un visages. Pour atteindre son sommet de 4 000 mètres de haut, il faut s'armer surtout de courage. En deux jours, des randonneurs vont grimper 3 000 mètres de dénivelé en compagnie de leur guide. Il faut d'abord traverser une forêt dense et humide, un écosystème rare au Cameroun, qu'on appelle "la forêt nuageuse". À partir de 2 000 mètres, un tout autre paysage se dévoile, la savane en pleine montagne. C'est un décor surprenant, même pour Fiona Gorin, une randonneuse corse habituée des hautes altitudes. La pente est particulièrement raide, 40 degrés en moyenne. Alors, après sept heures de marche, nos randonneurs ne sont pas mécontents d'atteindre la première étape : un repas servi dans un refuge à 2 800 mètres d'altitude. Situé dans la zone anglophone du Cameroun où une crise politique a éclaté en 2016, les touristes sont devenus rares dans la région. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage S. Sissmann, S. Bernard, O.N. Sangan