Mont-Saint-Michel : une merveille en hiver

Le Mont-Saint-Michel se réveille dans le froid hivernal. Il en fait pas plus de dix degrés. Qu’importe. Pour Pascal Percheron, c’est le moment idéal pour photographier les oiseaux migrateurs. C’est un tête-à-tête entre le photographe amateur et la nature. En cette période de l’année, il n’y a pas de promeneurs. Les oiseaux, eux, sont par millier. Le calme et du temps pour observer, c’est le cadeau que fait le Mont-Saint-Michel à ses visiteurs, en hiver. En été, la passerelle et les ruelles sont bondées de touristes. À cette période, elles sont presque vides. Là-haut, l’église romane de l’abbaye est silencieuse. Chacun des recoins, dont certains passent souvent inaperçus, se dévoilent au grand jour. Dépourvu de visiteurs, les restaurants et les boutiques du Mont-Saint-Michel sont, pour la plupart, fermés, en hiver. Maintenance ou peinture, les commerçants en profitent pour faire des petits travaux d’entretien avant la reprise. L’hiver offre un temps de répit à ces professionnels fortement sollicités en pleine saison. Les visiteurs se font rares dans les rues du Mont-Saint-Michel, mais surtout dans l’abbaye. Seulement quelques courageux décident de faire la traversée : une marche de quatre heures durant laquelle ils ne croisent personne. En hiver, Romain est l’un des seuls guides agréés à proposer des randonnées dans l’abbaye. Passage obligé par les fameux sables mouvants. En hiver, le Mont-Saint-Michel revêt, parfois, son manteau brumeux. Si bien qu’à une dizaine de kilomètres, il n’est plus visible. T F1 | Reportage A. Lebranchu, A. Vieira, K. Berg