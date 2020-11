Mont Ventoux, les secrets d’un géant

Le Géant de Provence se sentirait presque seul là-haut, à 1 910 mètres d'altitude, souvent la tête dans les nuages. Le mont Ventoux est actuellement vidé de ses visiteurs. Ils sont en moyenne 700 000 par an, principalement des cyclistes. Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons croisé les derniers courageux qui affrontent les 21 km d'ascension. Les coureurs du Tour de France montent là-bas depuis 70 ans. Ils y reviendront l'année prochaine. Depuis ce nouveau confinement, il ne reste plus que des ouvriers au sommet. Ils seront encore là pour quelques jours à travailler dans des conditions extrêmes. "Le sommet se dégradait de façon très importante. Donc, il a été décidé de mettre en place un aménagement respectueux du site", a expliqué Élodie Cortasse, responsable des chantiers. À titre d'exemple la création de mur pour soutenir les pierres. Au total 3,5 millions d'euros, un an de travaux et une nouvelle règle : les voitures ne pourront plus monter jusqu'en haut. Des circuits de randonnée seront définis pour découvrir la flore et la faune. Le Ventoux, pour beaucoup, c'est une image du mont chauve, coiffé de la tour hertzienne. Pourtant, ses secrets se cachent un peu plus bas et nécessitent de se lever tôt. Une habitude pour le jeune photographe professionnel, Lenny Vidal. Souvent dans son viseur, des chamois, des cerfs, des aigles... Deux meutes de loups vivent aussi sur les lieux.