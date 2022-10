Montagne : comment les stations séduisent les saisonniers

À un mois de l'ouverture des pistes, ils sont déjà aux fourmis. Dans cet hôtel, 45 jeunes sont formés au service et à la restauration. Six semaines intensives pour ensuite passer la saison d'hiver en station. Les débuts sont hésitants, car la formation commence à peine. Certains, comme Diego le Forestier de Quillien, n'avaient même jamais servi de plats de leur vie. Ces nouvelles arrivée soulagent les professionnels de la montagne. Chaque hiver, 300 jeunes sont formés par cet organisme et sont opérationnels dès leur arrivée en entreprise. La concurrence entre les stations est forte pour recruter. Alors, c'est la prime aux meilleurs avantages. Cette école de ski, par exemple, propose une prise en charge complète. Près de 3 000 à 6 000 euros en plus de la rémunération par moniteur formé. Un investissement important qui a séduit Jérémy Chéneau, moniteur de ski en formation, école Oxygène, Savoie. Le confort est devenu une priorité pour les saisonniers. À Val-Cenis, cette ancienne poste est transformée en logements, grâce à 600 000 euros d'investissements. L'enjeu est crucial. L'hiver dernier, il a fallu embaucher 25 000 personnes en contrat de saison dans les Alpes. TF1 | Reportage I. Blonz, F. Marchand