Montagne : construire ou préserver ?

Une même région, le Vercors, mais deux visions diamétralement opposés de l'avenir. D'un côté, ceux qui veulent construire pour attirer les visiteurs. De l'autre, ceux qui s'opposent à ces grands complexes touristiques. Focus sur la station de Villard Corrençon où des projets immobiliers sèment le trouble. Tout commence sur le parking de Villard-de-Lans. Face à cette résidence des années 70, un immense hôtel doit sortir de terre dans trois ans, 900 lits et un centre de loisir couvert pour accueillir une clientèle d'affaire. Le coût de l'opération s'élève à 96 millions d'euros, financés par un investisseur star, le basketteur Tony Parker. L'objectif est de multiplier les activités pour ne plus dépendre uniquement du ski et remplir l'hôtel dix mois sur douze. Doper le tourisme y compris lorsqu'il ne neige pas. Seul moyen dit-il de préserver la centaine d'emploi de la station. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. L'ambition de Tony Parker et ses associés s'ajoutent à un autre projet tout aussi controversé. À seulement cinqminutes de route, Corrençon-en-Vercors, village de 350 habitants, réputé pour son cadre familial où des promoteurs, proche du sportif, ont imaginé une résidence de 380 lits, un espace bien être avec massage, une piscine chauffée et des commerces. Ils promettent de créer de nouveaux emplois même si l'économie du ski vient un jour à s'effondrer. Qu'importe les critiques, pour les porteurs du projet, pas question de reculer. Mais qu'en pensent les habitants de Corrençon ? C'est un hameau composé à 85 % de résidence secondaire, au volet continuellement clos. Tous admettent qu'il faut se développer. Mais ce qui agace dans cet écrin naturel, c'est le gigantisme du chantier. Partout, les mêmes questions : quel impact sur le paysage, sur l'environnement et plus généralement, sur l'ambiance du village ? À ce jour, le chantier n'a pas démarré, suspendu jusqu'au résultat d'une étude environnementale. Mais l'effet Parker se fait déjà sentir sur l'immobilier. Les prix ont bondi de 20 % depuis l'annonce du projet.