Montagne : des déchets encombrants

C’est la plus haute décharge du monde, dans l’Himalaya, les plus beaux sommets de la planète regorgent d'ordures. Des canettes, des conserves, des bouteilles de gaz, tout ce que l’homme a laissé derrière lui, pour monter plus léger ou pour redescendre plus vite. Depuis le mois d’avril, Luc Boisnard a entrepris, pour la deuxième fois, de nettoyer plusieurs sommets népalais, le Makalu et le massif de l'Annapurna. Un ramassage forcément manuel, les déchets sont rassemblés dans des sacs en toile et rapportés à dos d’homme, pour être recyclés ou brûlés. En quelques semaines, quatre tonnes d'ordures sont enlevées. Coût pour cette association française, environ 150 000 euros, financé par des entreprises, mais pas par l’État népalais. Le ramassage se pratique aussi chez nous, dans les Alpes, par exemple. Dans l'Hexagone, une charte a été signée cette année 2023, entre associations et professionnels de la montagne, pour supprimer les déchets sauvages en altitude, d’ici 2030. Mais dans notre pays, il existe un problème plus massif, les installations devenues obsolètes. Selon l'Association Mountain Wilderness France, il resterait dans les montagnes françaises, près de 3 000 constructions inutilisées en train de se dégrader. TF1 | Reportage S. Millanvoye, C. Buisine