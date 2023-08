Montagne : des éboulements qui inquiètent

Soudain, la nature semble inarrêtable. Il y a eu un éboulement, lundi 21 août, dans le Parc national des Écrins. Un torrent s'est créé à cause d'un glacier en pleine fonte sur les hauteurs de Tignes. Un cours d'eau a emporté une passerelle la semaine dernière dans le massif de la Vanoise, heureusement sans faire de blessé. En montagne, les faces rocheuses sont agglomérées par un seul gelé qui fait office de ciment, c'est le pergélisol ou permafrost, mais la planète se réchauffe. Selon les explications de Lydie Lescarmontier, glaciologue et autrice, si l'augmentation de la température perdure au cours du temps, ce ciment ne tiendra plus. Il va fondre et se transformer en eau. Et on pourra assister à des éboulements. En 2015, des éboulements sont survenus à Moutiers. Les rochers se sont abattus sur une voie de chemin de fer, une route nationale et sept entreprises. Dans les 24 heures qui suivent, la décision de tout raser est prise. La route a été construite plus loin. Des filets protègent désormais la voie de chemin de fer. L'homme s'est adapté, pour davantage de sécurité. TF1 | Reportage S. Millanvoye, F. Marchand, L. Koceir