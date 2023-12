Montagne : la fréquentation au sommet pour les vacances

À l'entrée des télécabines, les vacanciers se bousculent pour accéder aux 160 kilomètres de descente. Parmi les 20 000 skieurs qui dévalent les pistes chaque jour, une famille picarde passe les fêtes à la montagne pour la première fois. Avant, elle venait toujours au mois de février et en mars. Avec un taux de remplissage de près de 90%, la station des Alpes tourne à plein régime. La fréquentation s'explique par le calendrier des vacances scolaires, le même pour les étrangers et les Français cette année 2023. D'après Emmanuelle Lacoste, directrice de Valloire tourisme, c'est le meilleur début de saison depuis plus de cinq ans. Un hôtel familial de 48 couchages, aux pieds des pistes, affiche complet, avec des clients qui ont bien anticipé leurs vacances. Aux restaurants d'altitude, il faut deux services pour assurer près de 400 couverts. Ils accueillent une clientèle familiale, venue pour la semaine. Dans les Alpes, les stations comptent 15% de réservations en plus par rapport à l'année dernière. TF1 | Reportage S. Agi, B. Gereys,