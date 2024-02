Montagne : le camping plutôt que le chalet

Sortir de la douche par moins deux degrés, ça ne leur fait pas peur. Trente euros par jour pour un emplacement de camping-car, à deux kilomètres d'une station de ski, imbattable. Les sanitaires sont chauffés, mais pour ceux qui préfèrent le confort, le gérant propose une quinzaine de mobil-homes à la semaine. À 1 800 mètres d'altitude, Camping La Forêt à Montvalezan, est l'un des campings les plus hauts d'Europe. L'avantage : il est en pleine nature et la vue est à couper le souffle. Le mobil-home est exigu, mais pas plus petit que certains appartements dans une station de ski. À ce prix-là, vous n'êtes pas au pied des pistes, il faut prendre une navette vers la station de la Rosière. Comptez trois euros par personne. D'autres ont trouvé la solution, poser leur camping-car, presque sur les pistes. Pas de sanitaires sur les lieux et il faut aussi déneiger. Cédric a investi 55 000 euros dans son camping-car. Pour le rentabiliser, il l'utilise à chaque vacances, peu importe la saison. Avec l'électricité, il paye 23 euros par jour. Pour la station, c'est aussi un moyen de faire de la place. Ça fonctionne, l'aire de stationnement est complète jusqu'au mois d'avril. TF1 | Reportage C. Gerbelot, F. Marchand