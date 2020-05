Montagne : le retour des randonneurs

Après deux longs mois loin de la nature et des grands espaces, les Français étaient impatients de retrouver les 60 000 km de sentiers de randonnée tracés dans nos montagnes. Depuis une semaine, les marcheurs ont pu ressortir leurs chaussures, leurs chapeaux et leurs sacs à dos. Les agents affirment n'avoir jamais vu autant d'affluence au mois de mai.