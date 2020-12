Montagne : les secouristes sollicités malgré la fermeture des remontées mécaniques

Le PGHM de Briançon patrouille sur les pistes de ski. L'image est plutôt inhabituelle, car ces gendarmes de haute montagne assurent ces temps-ci des missions de secours normalement accomplies par les employés de la station. Les gendarmes martèlent leur message de prévention auprès des randonneurs. Avec l'arrêt des remontées mécaniques, les skieurs se sont massivement orientés vers la randonnée à raquette et à ski. Des pratiques qui demandent plus de préparations, surtout ces jours-ci où le risque d'avalanche est de 3 sur 5 au-dessus de 2 000 mètres. "Ce manteau neigeux a vachement évolué. Selon les pisteurs, il est tombé l'équivalent de 30 centimètres de plus ces deux derniers jours" nous confie le lieutenant Jérôme Maltête. Pendant la première semaine des vacances, le PGHM de Briançon a effectué seize secours héliportés. C'est exactement le même nombre l'année dernière à la même période alors qu'il y avait 80% de fréquentations supplémentaires dans les stations de Alpes du Sud. En attendant un retour à la normale dans les stations, les secouristes continuent à veiller par tous les moyens.