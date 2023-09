Montagne Pelée : à la conquête de la merveille de la Martinique

C’est l’emblème naturel de la Martinique. Un volcan qui inspire les légendes, impose le respect. C’est une merveille qui vient juste d’être classée au patrimoine mondial. Sur le chemin, vierge de tout, les traces de vie humaine sont rares. Seule l’auberge de Jean-Hugues surgit dans le paysage. Son jardin, c’est sa fierté. Les choses sérieuses commencent. Heureusement, Malika, notre accompagnatrice, connaît bien les lieux. Elle a œuvré en coulisse pour convaincre l’Unesco. Le paysage change à chaque minute. Plus on grimpe, plus le relief piège l’air humide, formant une brume de plus en plus épaisse, idéal pour certaines espèces endémiques. Après 1 100 mètres d’ascension, c’est la traversée du cratère, la Caldeira, rend infiniment petit. Sous nos pas, une force gronde. Le volcan, toujours actif, est surveillé de près par un scientifique de l'observatoire sismologique. Il scrute des machines pour veiller aux dilatations de contraction. En clair, identifier les dangers potentiels de l’activité volcanique. TF1 | Reportage D. De Araujo, V. Pierron