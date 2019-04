Montauban : des élèves de maternelle blessés par la chute d'un arbre

Dans une petite école de Bessens, près de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, une rafale de vents aurait fait tomber un arbre sur trois enfants en pleine récréation. L'un des garçons a réussi à se sortir seul, mais les deux autres sont restés coincés et ont dû être dégagés par les pompiers. L'un a été évacué en hélicoptère et l'autre par la route vers un hôpital de Toulouse. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.