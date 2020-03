Montbard à l'heure du confinement

Les Français sont appelés à rester chez eux depuis mardi midi pour lutter contre la propagation du coronavirus. La nécessité de confinement est bien comprise et respectée à Montbard. La commune s'est vidée de ses habitants ce mercredi. Les rares passants que nous avons croisés étaient munis d'une attestation de déplacement dérogatoire. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/03/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.