Montbéliard : des caméras de vidéosurveillance détruites par un engin de chantier

Hier soir, plusieurs dizaines d'individus ont détruit les caméras de vidéosurveillance installées dans leur quartier trois jours plus tôt. Sous escorte, en pleine rue, un engin de chantier dérobé fracasse quatre mâts en béton. Trois caméras sont hors d'usage. Chaque installation a coûté quinze mille euros à la ville de Montbéliard. Trop peu nombreux, les policiers n'ont pas pu intervenir. Ce lundi soir, les habitants du quartier que nous avons interrogés sont partagés entre découragement et colère. "Quand on voit la jeunesse d'aujourd'hui, ça manque énormément de civisme. Ça n'a rien à voir avec notre jeunesse à nous", regrette une femme. "On avait les parents derrière, qui étaient là pour réprimander", a-t-elle ajouté. Dans ce quartier, le marché de la drogue prospère. C'est sans doute la raison pour laquelle ces caméras ont été détruites. C'est la conviction de Stéphane Karlin, secrétaire régional de l'UNSA Police Bourgogne Franche-Comté. "On fait le lien direct entre les violences urbaines et le trafic de stupéfiants. La plupart de ces jeunes n'aiment pas forcément être surveillés par la ville ou en tout cas par la police nationale", a-t-il déclaré.