Montcul, Poil... Ces panneaux de village très convoités par les voleurs

Le panneau du hameau de Montcul, dans le Rhône, a une nouvelle fois été dérobé. La commune de Poil, dans la Nièvre, a, elle aussi, subi le même affront par le passé. Les élus de ces villages souhaitent agir contre ces vols aux conséquences coûteuses. Une mauvaise surprise attend le maire (SE) de Colombier-Saugnieu (Rhône). Arrivé à l'entrée de sa commune, Pierre Marmonier ne peut que constater l'absence d'un écriteau bien spécial. "On nous a encore piqué le panneau du hameau de Montcul", s'écrit-il. Mais l'édile ne perd pas pour autant son sens de l'humour. "C'est toujours Montcul, mais ça ne l'est plus", glisse-t-il avec un sourire. Rattaché à la commune de Colombier-Saugnieu, Montcul est un hameau de 900 habitants dont le nom suscite visiblement des convoitises : c'est au moins la centième fois que le panneau du hameau est subtilisé.