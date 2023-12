Montée brutale des eaux : des habitants obligés d'évacuer

Les habitants de Montivilliers (Seine-Maritime) ont passé la journée les pieds dans l'eau. Daniel a été alerté par ses locataires. Il a les larmes aux yeux en constatant les dégâts causés. La Lézarde, une rivière, est sortie de son lit la nuit du lundi au mardi 5 décembre. C'est la raison de la pluie en continu. Soixante millimètres d'eau est tombé en vingt-quatre heures, c'est l'équivalent de trois semaines de précipitation, en temps normal. "On est sur un phénomène exceptionnel... C'est très très très rare", affirme Gaëlle Le Mao, responsable des espaces publics à la mairie de Montivilliers. Par conséquent, des quartiers et des routes sont submergés, des commerces sont privés d'électricité et les habitants sont cloîtrés chez eux. Il y a vingt ans, la commune avait subi d'importantes inondations. Depuis, dans une résidence pour seniors, les appartements sont situés aux étages. Seuls les bureaux ont été inondés. Michelle et son mari viennent d'éponger les pièces de leur maison. Dehors, il pleut encore. À Montivilliers, la pluie devrait cesser de tomber au milieu de la nuit de ce mardi. TF1 | Reportage M. Stiti, X. Thoby