Montée des eaux : ces communes qui s'adaptent

C'est un combat, une lutte permanente contre un adversaire infatigable. A Vias, dans l'Hérault, les effets de l'érosion sont visibles. Par endroits, la mer a gagné la bataille, la plage a complètement disparu. Un peu plus loin, elle est réduite à la portion congrue. Philippe Robert est propriétaire d'un camping en bord de Méditerranée depuis 25 ans. "Il y a 25 ans, il y avait une plage de peut-être une centaine de mètres de large", se souvient-il. Là-bas, l'érosion ne s'explique pas par l'élévation du niveau de la mer, mais par la multiplication des tempêtes, plus intenses. Elles emportent jusqu'à trois mètres de littoral par an. Face à l'urgence de la situation, les pouvoirs publics envisagent une solution radicale : délocaliser à l'intérieur des terres 13 des 30 campings de la commune, dont celui de Philippe Robert. A l'échelle de la ville, cela représente des dizaines de milliers d'euros. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, C. Nieulac, B. Hacala