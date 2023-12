Montée des eaux : comment les villes menacées s'adaptent

Imaginez, sur une presqu'île de Caen, tout un écoquartier. Au total, 4 000 logements, douze hectares d'espaces verts. "Ici, sur cette parcelle, à horizon 2026, on aurait dû avoir 250 000 logements et donc des premiers habitants face au canal", indique Joël Bruneau, maire (LR) de Caen. Sauf que cette vue sur le canal ne verra peut-être jamais le jour. La montée des eaux liée au réchauffement climatique a été réévaluée. Résultat, un quart de la presqu'île est menacée de submersion d'ici l'année 2100. Le projet a été mis à l'arrêt, suspendu, alors que des millions d'euros ont déjà été dépensés. Une nouvelle étude plus approfondie est attendue fin 2025. Elle permettra de relancer et de modifier le projet. Plus au nord, la montée des eaux devrait là aussi faire déborder le canal. À Ouistreham (Calvados), un tiers de la ville pourrait être submergé. Les logements ont été construits il y a 70 ans, sans prendre en compte, à l'époque, la montée des eaux. Aujourd'hui, pas le choix, il faut s'adapter, se protéger des inondations et peut-être un jour déménager des habitants. Selon certains spécialistes, la montée des eaux pourrait encore être réévaluée dans les années à venir. TF1 | Reportage M. Stiti, A. Santos