Montée des eaux : les maires en première ligne

L'eau se retire lentement. Danielle Combeau fait le tour du hameau pour prendre des nouvelles des habitants qui reviennent tour à tour. Hier, plusieurs habitations ont été évacuées par les pompiers, la rivière a débordé en quelques heures. Elisa et Maurine ont pu sauver l'électroménager juste à temps, mais à l'extérieur, tout a pris l'eau. Il faudra plusieurs jours de nettoyage pour tout remettre en état. Elles ne dormiront pas chez elles ce soir. L'élue a également rencontré Aurélie. Cette dernière retrouve sa maison après avoir dormi chez des proches. Mais mauvaise surprise, l'eau a inondé le rez-de-chaussée. La solidarité se met en place pour aider les sinistrés, mais la maire espère ne pas revivre une telle situation. "Construire au bord d'une rivière maintenant, je trouve que c'est risqué. En tant que maire, si on me demande mon avis pour construire à côté d'une rivière, je n'aurais pas un avis favorable", déclare Danielle Combeau. La commune va désormais lancer les démarches pour obtenir la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Devaux