Montée des eaux : l'urgence pour sauver un village

La digue de terre va-t-elle tenir ? Au soir de ce jeudi 9 novembre 2023, l'inquiétude est grande. Derrière, le réservoir est plein. Les vannes laissent désormais passer l'eau, la pression est énorme. Quelques centaines de mètres en amont, la rivière est sortie de son lit. C'est elle qui remplit le lac. Toute la journée, pour faire baisser la pression, les pelleteuses ont travaillé à colmater la brèche. Estréelles se situe à environ deux kilomètres en aval de la digue. Une douzaine de pompiers y a été positionnée pour parer à toute éventualité. "Notre rôle, ça va être d'aller chercher certaines personnes et notamment les personnes âgées qui ne voudraient pas bouger de chez eux [...] pour les mettre à l'abri des risques d'inondation", affirme le lieutenant Romain Leduc, du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aisne. Une vingtaine de résidents a été évacuée du village en partie inondé. Un couple a décidé de partir. D'autres restent et vont passer leur deuxième nuit dans la salle des fêtes. Tous espèrent pouvoir rentrer chez eux avant le week-end. Cela dépendra du niveau des fleuves et des précipitations. TF1 | Reportage T. Misrachi, Q. Donjou, F. Amzel