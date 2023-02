Monter des eaux : comment sauver Venise ?

La place Saint-Marc a été inondée. Le phénomène est de plus en plus fréquent. Cette montée des eaux, appelée acqua alta, a lieu deux fois plus souvent qu'il y a 20 ans. À Venise, quand l'eau monte à plus de 85 cm, la circulation sur les canaux devient quasi impossible. Alors Francesco s'est adapté. Avant de passer sous certains ponts, ce gondolier retire l'ornement de la poupe de sa gondole vénitienne. Sans cette astuce, il n'y aurait plus beaucoup de gondoles en circulation les jours de grandes marées. L'avenir de la merveille de la sérénissime dépend de la lagune. Elle est très auscultée très attentivement au centre des prévisions des marées de la ville. Toutes les cinq minutes, la force des courants, le vent, le niveau de l'eau sont analysés dans ce centre. L'alerte est confirmée. Il faudra déclencher l'alerte, le Mose, cet impressionnant assemblage de 78 digues. Lorsqu’elle se soulève, elle sépare la lagune de la mer et stop la montée des eaux. Cette barrière artificielle a été actionnée une quarantaine de fois en deux ans. Mais ce projet prométhéen, n'est pas sans conséquence sur l'environnement. Car il coupe net la circulation, du courant et les organismes qu'il charrie. Des longues de terres immergés qui s'étendent sur des dizaines de km2. La superficie de cette île flottante est divisée par six au fil des siècles. Les restaurer permettrait de gagner quelques précieux centimètres dans la bataille contre la montée des eaux. TF1 | Reportage L. Manoy, C. Duval