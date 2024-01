Montgolfiades de Praz-sur-Arly : un balcon sur les Alpes

Une vue dégagée et un vent modéré, toutes les conditions sont réunies pour permettre le vol des montgolfières. "Le principe, c'est de chauffer la bulle d'air qui est juste au-dessus de nous pour nous permettre d'être plus chaud que l'air ambiant, et donc de monter parce que l'air chaud est plus léger que l'air froid", explique un participant. Les montgolfiades de Praz-sur-Arly accueillent une vingtaine de pilotes très expérimentés. C'est Jeanine qui a formé Christian au pilotage. Mais à 84 ans, elle se contente désormais d'admirer le paysage une fois le ballon parvenu à 2000 m d'altitude. Un panorama majestueux à 360 degrés se dévoile. Le massif de Mont-Blanc semble presque à portée de main. À perte de vue, 200 km de chaînes de montagne, mais il est bientôt temps de redescendre. Porté par les courants d'air, le ballon se pose entre deux chalets. De retour au sol, passagers et pilote partagent la même émotion. "C'est toujours aussi magnifique. On a un paysage qui est à couper le souffle", "C'est tout en douceur. Il n'y a pas de sensation de vertige ou de mauvaise surprise. Donc, c'est super agréable, même plus doux qu'un ascenseur", témoignent-ils. Mais il n'est pas nécessaire de goûter à l'ivresse de cimes pour prendre du plaisir, car le spectacle est aussi au sol. Les montgolfiades se poursuivent tout le week-end. TF1 | Reportage C. Buisine, A. Cerrone