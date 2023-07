Montluçon : comment reconstruire ?

Dans la salle du conseil, ce matin du 3 juillet, chacun a pris la parole, pour comprendre ce qui s'est passé et agir dans la continuité du couvre-feu. Parmi eux, Bruno Bouriquat, l'adjoint a été victime de jet de pierres par de jeunes manifestants. Il a eu trois points de suture sur le crâne. Il a raconté qu'il ne s'attendait pas à vivre ces moments de violence extrême. Dès hier soir, nous avons suivi Frédéric Laporte, maire (LR) de Montluçon. Son mandat de maire, il ne l'envisage que sur le terrain, quitte parfois à prendre des risques. Samedi soir, il a été agressé avec d'autres élus devant un service d'aide à domicile incendié. Avant le couvre-feu, le maire continue de sillonner les rues, à la rencontre des habitants et des commerçants. "On s'est toujours dit que nous à Montluçon, on est protégé, on est tranquille. On ne s'y attend pas", selon un habitant. Après avoir été dehors jusqu'à une heure du matin, l'élu multiplie aujourd'hui les rendez-vous avec déjà des projets pour l'avenir. Une vigilance toute particulière a été demandée notamment, en vue des festivités du 14 juillet prochain. TF1 | Reportage G. Frixon, P. Delannes