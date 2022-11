Montpellier : un immeuble sans eau chaude depuis six mois

Pour pouvoir prendre sa douche, Frédéric, résident de l'immeuble n'a d'autres solutions que d'utiliser ces bassines, car depuis six mois, sa résidence est privée d'eau chaude. En cause, des tuyaux mal entretenus qui ne laissent plus passer l'eau chaude. Et ce n'est pas le seul problème de la résidence. Les ascenseurs sont constamment en panne. Du plafond aux fenêtres, en passant par les boîtes aux lettres, dans cette copropriété tout est délabré. La faute aux propriétaires qui ont laissé plus de 600 000 euros de charges impayées. Le maire de Montpellier dénonce leurs inactions. Interpellée par les habitants, la mairie a débloqué 200 000 euros d'argent public. Contacté, le syndicat prévoit le retour de l'eau chaude d'ici le mois prochain. "Les aides vont servir à installer dans chaque appartement un ballon d'eau chaude et à rénover les ascenseurs", d'après Olivier Dumont, directeur de FDI Services Immobilier. De quoi tenir encore quelques années, car le quartier sera bientôt rénové. À terme, la résidence doit être détruite et remplacée par de nouveaux logements. TF1 | Reportage L. Cloix, E. Alonso, M. Neboth