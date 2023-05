Montpellier : une forte détonation en pleine nuit sème la panique

Depuis ce mercredi matin, tous les Montpelliérains ont en mémoire le bruit d’une détonation. Il les a tous réveillés la nuit dernière. C’était un bruit d'explosion qui les a inquiété. À 1 h 12 du matin, un avion de chasse rafale, comme ce que l’on voit dans les images, a franchi le mur du son à très basse altitude lors d’un exercice militaire, “L’opération de Poker”. Il s'agit d'une simulation de raid avec des avions capables de transporter des missiles nucléaires, et dans lequel les machines sont poussées à leurs limites, jusqu’à franchir le mur du son, à 1 224 kilomètres heure. Au moins quinze avions militaires ont participé à l’exercice de minuit jusqu'à cinq heures du matin. Sur une carte, qui repère les avions en vol, on pouvait suivre uniquement les avions ravitailleurs et transporteurs. Les avions de chasse échappent aux radars civils. Il s’agit d’un exercice qui a lieu quatre fois par an, sans que l’armée ne prévienne à l’avance. La première fois, c’était en mars dans la Creuse. TF1 | Reportage I. Bornacin, A. Erhel, M. Scarzello