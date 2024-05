Montres connectées : l'heure du succès

Elles ont longtemps semblé gadgets. Aujourd'hui, c'est l'un des produits les plus demandés en magasins. Les montres connectées ont presque les mêmes fonctions que votre téléphone. Et pour moins cher qu'un smartphone, les prix démarrent à 149 euros. Un public intéresse particulièrement les fabricants, les enfants, avec des bracelets qui leur sont spécialement destinés. Mais cela ne séduit pas que les jeunes, c'est pour sa santé qu'Anne-Marie a adopté la montre connectée. Bien loin des montres des débuts qui comptaient simplement les pas, celle de Théophile Rallet, chargé de projets événementiels, lui permet aussi de surveiller sa forme physique. Résultat, sa montre sait tout de lui et il visualise les informations directement sur une application. Des millions de données très personnelles sont ainsi générées et certains les partagent même en ligne pour comparer leurs performances, y compris des sportifs professionnels. Alors, que deviennent ces données ? Peuvent-elles être revendues ou divulguées ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage D. Mourgues, P. Bouffard