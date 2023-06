Monts d'Auvergne : au cœur des grands espaces

D'immenses prairies à perte de vue, le plateau du Cézallier ondule avec des sommets, à 1 500 mètres d'altitude. À partir du mois de mai, la carte postale s'anime avec des élevages venus de toute la région. À lui seul, Thierry Felut, berger de Coptasa, à Pradiers, surveille près de 2 000 bêtes. Fils d'agriculteur, il a toujours vécu dans les grands espaces. À la retraite depuis deux ans, il est devenu le berger de la plus ancienne et la plus importante coopérative d'estive de France. Chaque année, ils sont plus d'une centaine d'éleveurs à monter leurs animaux. Jean-Pierre Riotond, l'un des derniers à lui confier son troupeau, vient du sud du Cantal. Certaines vaches sont déjà venues en 2022 et connaissent le chemin. D'autres, plus jeunes, découvrent les lieux. La vaccination est obligatoire pour éviter la propagation des parasites. L'éleveur ne reverra ses animaux qu'à l'automne. Elles vont passer cinq mois au grand air et ont quasi liberté sur 2 000 hectares de pâturage. Pour qu'elles profitent d'une herbe toujours verte, Thierry doit les changer de parcelle toutes les deux semaines. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Auberger, D. Paturel, R. Roiné