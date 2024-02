Monts du Forez : des vacances grandeur nature

À traverser les brumes et les forêts, il est possible parfois que le silence soit troublé. Mais, n'ayez aucune crainte, ce ne sont pas des loups, mais des huskys de Sibérie et d‘Alaska. Amanda Rodary, musheuse de l'école de traîneaux à chiens “Chalet des Sibériens", a quitté le Jura pour s'installer à Saint-Anthème, l'été 2023. Faute de neige, le traîneau est devenu un kart sur roue, mais l'évasion au beau milieu des plateaux sauvages fait toujours son petit effet. Des promenades de dix à 20 kilomètres, et encore une fois, cette même quête de liberté avec les animaux. Maxime Rodary, musher, partage avec eux des moments de vie incroyables. Dans les monts du Forez, malgré le ciel gris du jour, le bleu n’est jamais loin. Pour s'en persuader, il suffit de passer dans l’une des fermes du secteur. Passionné par ce travail de la Fourme d’Ambert, aux trois mois d'affinage nécessaire, Antoine de Boismenu, producteur de Fourme d’Ambert de la Ferme des Supeyres, est installé à Valcivières, à 1200 mètres d'altitude. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Frixon, H. Lévêque, P. Delannes