Monuments historiques : le casse-tête de la rénovation

L'abbaye de Beaulieu est un monument classé historique, au lieu de l’art des années 1970. Jusqu’à maintenant, 900 mètres carrés sont chauffés à l’aide d’une vieille chaudière au gaz. La chaudière a été remplacée il y a quelques jours par une pompe à chaleur, installée à l’entrée du parc. Mais rien n’a été simple dans cette opération. Pour ne pas toucher au mur datant du XIe siècle, il a fallu construire un local technique, à l’abri des regards. À l’intérieur, pour faire passer les tuyaux, le pavement a été démonté, pierre par pierre. Environ six mois de travaux, sans aide de l’État, pour un montant total de 600 000 euros. Il faudra au moins six ans, pour amortir le coût des travaux, permettant d’exposer les 200 œuvres, à seize degrés, comme ce fragile dessin sur papier de Dubuffet. À la mairie de Nemours, les travaux n’ont pas encore commencé. Cet ancien hospice, en image, datant du XVIIe siècle, est une passoire thermique. Les 152 fenêtres en bois sont à remplacer. Elles gondolent, se craquellent et laissent passer le froid et l’humidité. Le dossier est complexe, les fenêtres sont classées. Depuis huit mois, les démarches administratives s’accumulent. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Romanens, J. Bervillé