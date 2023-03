Monuments romains : les secrets de leur longévité

Quand on parcourt la cité éternelle, à chaque coin de rue, les vestiges de l’antiquité saisissent par leur longévité. À l’image du Panthéon, chaque jour, il fait tourner la tête de plus de 13 000 personnes avec son impressionnante coupole. Trait d'union entre le ciel et la terre, le divin et les hommes, le Panthéon a été conçu comme le temple de tous les dieux. Édifié au deuxième siècle, la coiffe de béton du Panthéon garde encore une part de mystère, même pour la directrice du monument. Avec 43,30 mètres de diamètre, la voûte aux dimensions audacieuses n’est pourtant soutenue par aucune armature. Cette prouesse architecturale n’a jamais nécessité de rénovation structurelle en presque 2000 ans. Alors, comment expliquer une telle longévité ? À une centaine de kilomètres de Rome, la carrière du Monténégro (Italie), nous ouvre une première piste. Dans la carrière, on extrait chaque année 100 000 tonnes de Lapillo rosso. C’est une des variétés de roches volcaniques qui tapissent la péninsule et dont les Romains avaient déjà identifié l’intérêt. Étant 30 % plus légères que les autres roches, la pierre permet de mieux absorber les chocs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Malnoy, C. Duval