Moorea : un paradis si fragile

Une perle au milieu du Pacifique. Moorea a su conserver son côté sauvage. Le lagon d'un bleu cristallin souligne la beauté naturelle de l'île, dont profite chaque année plusieurs milliers de touristes privilégiés. Moorea possède de nombreuses espèces et une végétation unique. Un musée public présente les écosystèmes de l'île et les travaux mis en place pour la préserver. Des élèves d'écoles primaires prennent connaissance du monde marin et notamment des coraux. En un an et demi, plus de trois mille enfants ont été sensibilisés. Au-delà de la sensibilisation, de nombreuses études et actions sont réalisées pour défendre et pérenniser les espèces de l'île avec l'aide des jeunes générations. La biodiversité marine est également perturbée. Les jeunes requins souffrent du réchauffement climatique. Serge étudie les requins depuis plus de dix ans. Ils ne sont jamais gardés trop longtemps. Si l'eau de la mer se réchauffait, les conséquences seraient inquiétantes. Le réchauffement climatique menace aussi d'autres espèces. Des chercheurs étudient l'impact de la chaleur sur les coraux à trente mètres de profondeur, dans des pépinières, où chaque corail est analysé. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos