Morbier contaminé : les zones d'ombres

Alice, une petite fille de trois ans, a passé trois jours en réanimation après avoir mangé du morbier, un fromage au lait cru contaminé par la bactérie E. coli. La même bactérie a contaminé dix autres enfants dans une crèche à Toulouse, un mois et demi avant, et deux petites filles en région lyonnaise, au même moment. À chaque fois, plusieurs familles ont porté plainte. Les produits de plusieurs marques ont été rappelés les uns après les autres par les autorités sanitaires, entre le 7 et le 21 décembre. Cela a pris quatorze jours, alors que des enfants étaient déjà hospitalisés depuis un mois. Santé publique France écrit : "L'état de santé actuel de ces enfants ne suscite plus d'inquiétudes". Pourtant, à cette date, plusieurs enfants sont encore dans un état de santé très grave. Le ministère de l'Agriculture a identifié un lieu de contamination, une usine de morbier dans le Jura, et sa production a cessé. Pour la bactérie, les contrôles ne sont pas systématiques. Le fromage au lait cru est-il interdit pour les enfants ? Oui, le ministère de l'Agriculture l’affiche avec un logo très ludique sur son site. Mieux vaut leur donner de l'emmental, du Comté, du Beaufort, ou du gruyère. TF1 | Reportage J. de Francqueville, P. Géli, C. Bayle