Morbihan : la commune de Malestroit teste les feux tricolores intelligents

La vitesse est la première cause d'accident en milieu urbain. Pour sensibiliser les automobilistes, plusieurs communes ont installé des feux tricolores intelligents. Leur fonctionnement est assez simple. Ils passent du rouge au vert selon la vitesse des conducteurs. Plus l'excès de vitesse est grand, plus le feu sera long. Reportage à Malestroit, dans le Morbihan.