Mort d'Alexeï Navalny : Poutine au centre des accusations

Amaigri, mais combatif, plaisantant même avec le juge. Alexeï Navalny apparait pour la dernière fois dans une vidéo jeudi. L'opposant à Vladimir Poutine ne pouvait être aperçu qu'à travers un écran de télévision, lui dans sa prison, l'image retransmise dans un tribunal. Empoisonné en 2020, arrêté et emprisonné à son retour en Russie en 2021, Alexeï Navalny avait été transféré il y a deux mois dans l'une des colonies pénitentiaire les plus durs du pays, au-delà du cercle polaire arctique. En hiver, il y fait jusqu'à moins 30 degrés. Coupé du monde, l'homme y était régulièrement maintenu à l'isolement total. Aujourd'hui, en milieu de journée, la direction de la prison a publié un communiqué lapidaire. Navalny purgeait une peine de 19 ans de prison. Macron dit sa colère et son indignation, Joe Biden tient Vladimir Poutine responsable de la mort de Navalny, accusation niée par le Kremlin. Ce vendredi soir, devant le monument aux victimes de la répression stalinienne, des Russes viennent déposer des fleurs en mémoire de l'opposant politique, sous la surveillance des policiers. TF1 | Reportage J. Garro, G. Parrot, E. Dabbakh